Interieurontwerper Jan des Bouvrie (78) overleden

In zijn woonplaats Naarden is vanochtend interieurontwerper Jan des Bouvrie overleden. Hij was 78 jaar. Volgens de familie stierf hij in de armen van zijn vrouw en in het bijzijn van zijn kinderen. Hij was al een tijd ziek, hij leed onder meer aan prostaatkanker.

Des Bouvrie werd in 1942 geboren in Naarden, waar hij in de jaren 90 interieur-designcentrum en restaurant Het Arsenaal vestigde, in een monumentaal militair pand uit de 17e eeuw. Hij groeide op als enig kind van ouders die een meubelzaak hadden in Bussum. Na een opleiding aan de Rietveld Academie begon hij voor zichzelf als meubelmaker.

In 1969 brak hij door met zijn kubusbank, een ontwerp dat later werd opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Wit als overheersende kleur

Des Bouvrie werd bekend met strakke, symmetrische ontwerpen, met wit als overheersende kleur. Daarmee had hij in een tijd van groeiende welvaart invloed op de smaak van gewone Nederlanders, die daardoor meer aan hun interieur gingen uitgeven en ook vaker van inrichting wisselden. Door Des Bouvrie werd het bruin als overheersende kleur in het Nederlandse interieur vervangen door wit.

Hij werd zijn leven lang geassocieerd met strakke witte interieurs, en droeg zelf ook witte kleding. In de loop van de tijd gebruikte hij als aanvulling en contrast ook vaker felle kleuren, maar zijn voorkeur voor wit bleef. Zelf zei hij daarover dat dat kwam doordat hij sinds zijn bedompte jeugd hunkerde naar licht en ruimte. "Ik ben geboren in een tussenkamertje zonder ramen boven de zaak. Instinctief heb ik altijd het licht gezocht".

Hij was niet alleen bekend door zijn gebruik van de kleur wit, maar ook door zijn talloze media-optredens: