Arbeidsinspectie vindt werk van supermarktbezorgers ongezond en onveilig

Supermarktbezorgers hebben in hun werk te veel te maken met ongezonde en onveilige omstandigheden. Boodschappenkratten zijn vaak zwaar en moeten vaak boven de schouders getild worden. Bij gekoelde producten is er in de bestelwagens risico op contact met het koelmiddel droogijs. En bij de bezorging aan huis ontstaan ook onveilige verkeerssituaties op straat, met name in de avonduren.

Dat constateert de Nederlandse Arbeidsinspectie na controles bij vijf grote supermarktbezorgers. De supermarktbedrijven hebben volgens de Arbeidsinspectie te weinig aandacht voor de onveiligheid en gevaren en hebben een waarschuwing gekregen. De Arbeidsinspectie zegt later dit jaar de bedrijven opnieuw te gaan controleren, en als er dan weer overtredingen vastgesteld worden kunnen de bedrijven een boete krijgen.

Het thuis laten bezorgen van de boodschappen uit de supermarkten is de laatste jaren sterk gegroeid. De meeste grotere supermarktenketens doen het, zoals AH, Jumbo, Plus, Coop, Hoogvliet en Spar, en ook online-supermarkt Picnic is actief. De Arbeidsinspectie zegt niet bij welke vijf supermarktbezorgers de controles zijn gehouden.

De bedrijven hebben te weinig oog voor de fysieke belasting van de bezorgers, luidt de conclusie. Zo zijn de boodschappenkratten vaak zwaar, tussen de 10 en 15 kilo met soms uitschieters boven de 20 kilo. De kratten moeten bovendien getild en gedraaid worden, vaak boven de schouders, wat de belasting verergert. De inrichting en belading van de bestelwagens moet van de Arbeidsinspectie aangepast worden.

Ook de verkeersveiligheid bij de bezorging is een punt van zorg. Smalle straten, het oversteken van de straat met de kratten en drukte op de weg leveren gevaarlijke situaties op, met name als het schemert of donker is.