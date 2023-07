Voetbalsters Oranje onder vuur in Nieuw-Zeeland om 'respectloze haka'

In de aanloop naar het WK voetbal voor vrouwen is het Nederlands elftal in gastland Nieuw-Zeeland onder vuur komen te liggen. Aanleiding is een video waarin enkele speelsters de indruk wekken dat ze de spot drijven met de haka, de ceremoniële dans van de Maori. De KNVB ontkent dat. Het gaat om een video, geplaatst en inmiddels weer verwijderd door de KNVB, waarin te zien is hoe enkele speelsters op het trainingsveld de nodige lol beleven bij een oefening die gelijkenissen vertoond met de haka. International Merel van Dongen roept daarbij ook: "Haka! Nieuw-Zeeland!"

Het uitvoeren van de haka ligt gevoelig in Nieuw-Zeeland, waar het iedereen in principe vrij staat om de rituele dans te doen, zolang dat maar gebeurt met respect voor de Maori, de oorspronkelijke bevolking van het land. 'Oefening niet aan haka gerelateerd' De KNVB stelt dat de bewuste trainingsoefening op geen enkele manier gerelateerd was aan de haka of het nadoen daarvan. Het betrof volgens de bond een oefening die gericht was op het oproepen van innerlijke kracht vanuit de core van het lichaam. "Er is vanuit het team dan ook nooit een intentie geweest om respectloos om te gaan met de culturele waarden van één van de gastlanden van het WK. Het spijt ons als mensen dat anders hebben ervaren", laat de KNVB aan de NOS weten.

Bondscoach Andries Jonker reageert bij het AD ook op de ophef. Volgens hem lijkt de oefening niet eens op de haka. Hij schrijft de verwarring toe aan de kreet van Van Dongen ("Haka! Nieuw-Zeeland!"). "Dat wordt geroepen als grapje, maar dat wordt uitvergroot en ineens zijn we het middelpunt van een rel. In mijn ogen gaat het helemaal nergens over. Als er iets is waar wij als land nog wél goed in zijn, dan is dat het respecteren van andere landen en culturen." "Nederland staat open voor andere landen en gaat voorop in de strijd tegen landen die dat niet doen", vervolgt Jonker. "Dus ik denk dat wij een van de laatste landen zijn die het verdient dáárop bekritiseerd te worden." Ook Spanje oogst kritiek: 'Ga naar huis' Ook de Spaanse nationale ploeg krijgt om vergelijkbare beelden de hoon van Nieuw-Zeelanders over zich heen. Bijvoorbeeld van acteur Jay Laga'aia, bekend van Star Wars. Hij plaatste een duidelijke boodschap bij de video van de Spaansen: "Je komt naar ons thuis en hebt geen respect voor onze cultuur. Je stelt niet alleen je team en je land teleur, maar ook je familie. Jullie ouders zijn vast trots dat jullie dit internationale podium kozen, om te laten zien hoe dom en ongevoelig jullie zijn. Ga gewoon lekker naar huis."