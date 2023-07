Rechter berispt voor poging MH17-proces te beïnvloeden

Een rechter heeft geprobeerd de rechters in het MH17-proces te beïnvloeden door onder hen een complottheorie te verspreiden. De Hoge Raad heeft de vrouw daarom een schriftelijke berisping gegeven.

Het gebeurt zelden dat een rechter een disciplinaire maatregel krijgt opgelegd. De Hoge Raad is de instantie die daarover beslist.

De rechter werkt als raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. Haar broer heeft (onder pseudoniem) een boek geschreven waarin hij stelt dat vlucht MH17 in 2014 helemaal niet met een Russische raket is neergehaald, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie hebben geconcludeerd.

Geheime diensten

De auteur denkt dat het neerschieten van het vliegtuig het werk was van geheime diensten. Met zijn boek wilde hij bewerkstelligen dat er andere officieren van justitie op de zaak zouden worden gezet, die zich zouden gaan richten op andere verdachten.

De rechter deelde het boek van haar broer uit aan rechters en officieren van justitie in de MH17-zaak. Die diende in Den Haag, maar dan niet bij het gerechtshof, waar de vrouw werkt, maar bij de rechtbank.

Ze noemde de bevindingen uit het MH17-onderzoek "een doelbewuste en doorzichtige cover-up". Bepaalde gegevens vond ze "manipulatie en een leugen".

Ook bracht ze het boek onder de aandacht van een advocaat-generaal van het OM en sprak ze daar van een "groot showproces". Het OM was hierover niet te spreken en seinde haar werkgever in, het gerechtshof.

Vertrouwen ondermijnd

Volgens de Hoge Raad staat vast dat de raadsheer de betrokken rechters en de loop van het MH17-proces wilde beïnvloeden. Daarmee heeft ze het vertrouwen in het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht ondermijnd, aldus de raad.

De instantie schrijft in een uitspraak over de kwestie dat het een rechter vrijstaat om zijn of haar mening te geven, maar dan moet er wel rekening worden gehouden met de "invloed van die uitingen", vooral als daardoor de rechterlijke macht in twijfel wordt getrokken.

Het blijft bij een schriftelijke berisping, omdat de raadsheer inziet dat ze te ver is gegaan en inmiddels is overgeplaatst van de afdeling strafrecht naar een andere afdeling.

Celstraf

De rechtbank in Den Haag stelde vorig jaar vast dat vlucht MH17 inderdaad met een Russische Buk-raket is neergeschoten boven Oekraïens grondgebied, zoals de verschillende onderzoeken al uitwezen. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

De rechtbank legde drie betrokkenen een levenslange gevangenisstraf op. Een vierde verdachte werd vrijgesproken. Er is geen hoger beroep ingesteld in de zaak, dus de zaak zal niet bij een gerechtshof belanden.