Jansen, de 'moeder' van dit Oranje: 'We zijn op dit WK hechter dan op het EK'

Aanvaller Renate Jansen is niet de grootste naam in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Ze is geen Lieke Martens en staat niet in de basis, maar stiekem is de 32-jarige FC Twente-aanvoerder een stille kracht binnen het team. Waarom? Omdat ze na 56 interlands, zilver bij het WK van 2019 en goud bij het EK van 2017, één ding heeft geleerd: succes bereik je met een hecht team. "Ik wil dat iedereen die speelt zich goed voelt", zegt ze op de derde dag dat Oranje in Australië is. Team wordt familie Aan haar teamgenoten legde ze in de weken voor het komende WK in Australië en Nieuw-Zeeland onvermoeibaar uit hoe het is om zo'n groot toernooi mee te maken. Dat je inderdaad moet herstellen van je jetlag, maar dat het wel goed komt als je je rust pakt. Ze vertelde hoe het is als je wekenlang van huis bent in een ver land, waarin je team je familie wordt, zoals ze meemaakte bij olympische voetbaltoernooi in Tokio in 2021. "Ik geef weleens wat tips en ik wil ook een luisterend oor voor ze zijn. Maar iedereen moet het uiteindelijk zelf ondervinden."

Ze is misschien niet de meest bekende naam van dit Oranje, en ze staat ook niet in de basis. Maar achter de schermen is Renate Jansen absoluut de stille kracht. - NOS

Ze vindt het stiekem best fijn dat haar eigen club Twente - ze tekende voor het negende seizoen bij - hofleverancier is van Oranje, met naast Jansen zelf ook Caitlin Dijkstra, Daphne van Domselaar en de piepjonge 17-jarige Wieke Kaptein. "We kennen elkaar goed, het voelt vertrouwd." Peptalk voor Van Domselaar Tekenend voor hoe Jansen het beste in speelsters naar boven probeert te halen, is de peptalk die ze gaf aan Daphne van Domselaar bij het vorige EK. Haar teamgenoot moest tegen Zweden invallen voor de geblesseerde Sari van Veenendaal. Het zou haar debuut worden in Oranje. Op het moment van de wissel schoot Jansen van de bank en sprintte naar de keepster toe voor een paar laatste bemoedigende woorden.

De groepsdynamiek is belangrijk, weet Jansen. Bij het vorige EK werd Nederland in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk. Bondscoach Mark Parsons werd ontslagen; er was binnen de groep veel onvrede over zijn aanpak. "De sfeer is op dit WK beter dan op het EK. Ik denk dat we dichter bij elkaar zijn gekomen", aldus Jansen. "Ik denk dat iedereen zich nu ook wel gehoord voelt. Ook dat maakt het team hechter, want dan vind je het fijn om onderdeel te zijn van dit team." Of ze zelf veel speelminuten maakt, vindt ze niet zo belangrijk. "Ik ben natuurlijk wissel, dat is een andere rol dan wanneer je in de basis staat. Ik zorg het liefst voor anderen en ik hoop dat ik een goeie voor de groep ben om erbij te hebben." Haar specialiteit: de krulbal Natuurlijk hoopt ze dat ze haar geheime wapen, de bal van buiten het zestienmetergebied in de goal krullen, kan inzetten. Maar ze blijft ook realistisch en heeft daar vrede mee. "Of ik speeltijd krijg is niet aan mij, maar aan de trainer." Hoe ver gaat Oranje komen? Durft ze zich te wagen aan een voorspelling? "Ik denk dat we van iedereen kunnen winnen. We moeten in onszelf geloven, dan gaan we het zien."