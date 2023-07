Sloopkogel maakt van Camp Nou tijdelijke ruïne; Barcelona pas in 2024 terug

Het is onderdeel van een grote verbouwing van het uit 1957 stammende stadion. Het moet uiteindelijk een moderne voetbaltempel opleveren, maar momenteel is Camp Nou niets meer dan een ruïne.

Nostalgische voetballiefhebbers zullen er met weemoed naar kijken: met nietsontziende ferme dreunen wordt voetbalstadion Camp Nou van FC Barcelona met de sloopkogel een kopje, over beter gezegd een ring, kleiner gemaakt.

Komend seizoen speelt Barcelona juist voor minder toeschouwers. De club van Frenkie de Jong wijkt vanwege de verbouwing tijdelijk uit naar het Olympisch Stadion, waar plaats is voor 55.000 bezoekers.

De complete verbouwing gaat nog wel even duren. Volgens de planning moet het vernieuwde stadion in 2026 over (inmiddels iets minder dan) duizend dagen afgerond zijn, zo communiceerde FC Barcelona vorige week.

Het is wel de bedoeling dat de club al een stuk eerder terugkeert in het stadion. Barcelona wil zijn thuiswedstrijden weer in Camp Nou spelen vanaf 29 november 2024, niet geheel toevallig de dag waarop de club zijn 125ste verjaardag viert.