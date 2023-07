Thaise premier Prayuth verlaat partij en kondigt vertrek uit politiek aan

De Thaise premier Prayuth Chan-ocha heeft negen jaar nadat hij de macht had gegrepen zijn vertrek aangekondigd uit de politiek. Ook verlaat hij zijn partij, de Verenigde Thaise Natiepartij. Hij blijft aan als premier totdat een nieuwe regering is geïnstalleerd.

De verklaring van Prayuth (69) komt niet als een verrassing: zijn partij verloor flink bij de verkiezingen van afgelopen mei, die eindigden met een duidelijke overwinning voor de oppositie. Zijn aankondiging komt op het moment dat het nieuwe parlement zich voorbereidt op het stemmen voor een nieuwe premier, aanstaande donderdag.

Aan de macht gekomen met coup

Prayuth kwam in 2014 als legerleider aan de macht met een staatsgreep. In 2019 won hij de gemanipuleerde verkiezingen, waarmee de junta aan de macht wist te blijven. In de afgelopen negen jaar overleefde Prayuth meerdere rechtszaken, vertrouwensstemmingen in het parlement en straatprotesten van tegenstanders die zijn aanstelling illegitiem vonden.

Vorig jaar augustus schorste het constitutioneel hof Prayuth om te onderzoeken of hij te lang premier was. Anti-regeringsactivisten proberen hem al jaren uit zijn functie krijgen. Zij wezen erop dat de Thaise grondwet verbiedt dat iemand langer dan acht jaar aan de macht is. Prayuth en zijn aanhangers betoogden dat de huidige grondwet pas later van kracht werd.

Los van zijn ambtstermijn kreeg Prayuth kritiek op zijn economische beleid en op zijn aanpak van de coronapandemie. Er werd hard ingegrepen door de autoriteiten toen tienduizenden jongeren de straat op gingen om tegen hem te demonstreren.