Perschef VVD biedt excuses aan na afpakken microfoon journalist

Het Hoofd Voorlichting van de VVD, Kees Berghuis, biedt verontschuldigingen aan omdat hij gisteren de microfoon van een journalist afpakte en wegsmeet tijdens een interviewpoging. "Dat had ik niet moeten doen, excuses daarvoor", twittert hij. De beelden van het communistische YouTube-kanaal Left Laser gaan nu op Twitter rond.

Te zien is dat een Left Laser-journalist VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans probeert te bevragen als zij het Tweede Kamergebouw verlaat. Hermans, in het bijzijn van voorlichter Berghuis, zegt herhaaldelijk geen antwoord te willen geven op zijn vragen en wanneer de journalist blijft aandringen, stapt ze in een auto.

Vervolgens is te zien hoe Berghuis wegloopt, met de journalist naast hem. Die zegt "De VVD is de partij van het respect?", waarop Berghuis de microfoon hardhandig uit zijn hand grist en hem weggooit.