Duizenden op groot festival in Chengdu: 'Blij dat we weer mogen'

De mondkapjes gaan af en er wordt feest gevierd alsof het coronavirus nooit heeft bestaan. Maanden later dan gepland springen duizenden festivalgangers uitgelaten mee op de beats van het CEA-festival in Chengdu, midden-China.

"De laatste keer dat dit kon was vorig jaar december, zegt muziekondernemer Paul Neuteboom van Brotherhood Music, één van de organisatoren van het festival." Hij kan zijn geluk niet op.

"De artiesten hebben maandenlang nauwelijks inkomsten gehad, er is zoveel onzekerheid geweest. Als ik ze hier nu hun soundchecks zie doen krijg ik kippenvel. Dit is zo gaaf", zegt hij, terwijl de hardstyleklanken over het dan nog lege festivalterrein dreunen in de stad die al maanden geen nieuwe besmettingen meer ziet. Volgens de officiële statistieken telde Chengdu vanaf het begin slechts 304 coronagevallen.

Lange nachten

Eigenlijk was het festival gepland voor april, met de Nederlandse top-dj Martin Garrix als grote publiekstrekker. Maar dat ging dus niet door. "Midden januari kreeg ik een telefoontje", vertelt Neuteboom. "Kijk even naar het nieuws, er zijn mogelijk wat issues. Vrij snel daarna werd duidelijk dat evenementen in eerst China, later ook in andere delen van de wereld gecanceld zouden moeten worden." Een moeilijke periode volgde, met massa-ontslagen in binnen- en buitenland, meest recent nog bij festivalorganisatie ID&T.

"Heel pijnlijk", verzucht Neuteboom. "Wij hebben ons team grotendeels bij elkaar weten te houden. Des te blijer ben ik dat we dit nu hier weer voor elkaar hebben weten te krijgen." Makkelijk ging dat niet, in een tijd waarin de Chinese autoriteiten enerzijds wilden laten zien dat de strijd tegen het virus wel degelijk kon worden gewonnen, maar men anderzijds beducht was onnodige risico's te nemen.

"Het waren lange nachten", zegt Neuteboom. "Het aantal restricties is enorm. Tegelijkertijd: eigenlijk hebben we elke ochtend in de metro al een festival. Overal in het land komen veel mensen bij elkaar."

Festivalbezoekers moeten zich registreren met hun gezondheidsapp. Alleen wie een groene code heeft, en dus geen risico vormt, mag naar binnen. Verder worden er temperatuurchecks gedaan bij de ingang en worden bezoekers aangespoord mondkapjes te dragen, al verdwijnen die in veel gevallen snel weer in de broekzak.

Geen social distancing meer

Na een strenge lockdown kwam het openbare leven in China in de loop van het voorjaar weer langzaam op gang. Kleinere uitbraken waren er nadien in onder meer Peking, havenstad Dalian en Xinjiang, in het westen van China. Inwoners van steden als Urumqi en Kashgar zaten wekenlang opgesloten in hun appartementencomplexen. Artsen mochten ruim twee maanden lang niet naar huis om hun kinderen te zien. Nodig, volgens de autoriteiten, om de besmettingsrisico's zo laag mogelijk te houden.

Na massale testcampagnes in verschillende steden zijn er in China, behalve onder terugkeerders uit het buitenland, vrijwel geen nieuwe besmettingsgevallen meer te noteren. Dat was al reden om clubs en discotheken in grote delen van het land weer zonder beperkingen te heropenen.

Nu krijgen dus ook de grootschaliger festivals weer de ruimte, waarbij social distancing in de praktijk geen rol meer speelt. "Er zullen altijd risico's zijn, maar ik maak me niet meer zo'n zorgen", zegt een festivalbezoeker. "Ik ben blij dat we weer mogen."