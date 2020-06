'Normaal geef je een knuffel, maar dat mag ook niet meer'

In de serie 'In de frontlinie' publiceren we dagelijks ervaringen van zorgmedewerkers die we de komende tijd volgen. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Latifah Cornett. Ze is begeleider bij gehandicaptenzorginstelling Ipse de Bruggen in de binnenstad van Delft.

"Er is veel aandacht voor ouderen, maar ook verstandelijk beperkte mensen worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Misschien wel harder, want echt begrijpen wat er gebeurt doen ze niet. Op onze woongroep weten de meesten wel dat er een virus is, maar ze snappen niet waarom ze hun familie opeens niet meer mogen zien. Van de week moest ik iemand vertellen dat haar broers voorlopig niet op bezoek komen. Ze barstte in tranen uit. Normaal geef je dan een knuffel, maar dat mag nu ook niet meer. Het is ontzettend zwaar voor ze allemaal. Er wordt heel veel gehuild momenteel. Daarom moeten we er juist nu voor ze zijn, een luisterend oor bieden en ze veel liefde geven.

De regels veranderen continue en dat is ook voor ons verwarrend. Wat mag je nu wel en niet doen? We proberen mensen zo min mogelijk aan te raken, maar dat is bijna onmogelijk in ons vak. Momenteel werken we zonder bescherming, want we moeten zuinig zijn op onze spullen. Mocht er een uitbraak komen in ons gebouw dan krijgen we mondkapjes en handschoenen. Maar die voorraad is niet oneindig.

Regelmaat is voor onze cliënten heel belangrijk. Dat valt nu allemaal weg. De dagbesteding is dicht, ze kunnen niet meer naar hun werk en ook zelfstandig naar de supermarkt gaan om een paar boodschappen kan niet. Normaal maken we een wandeling met mensen, maar nu mag je niet met meer dan drie mensen over straat. Mensen die slecht ter been zijn kan je niet ondersteunen, want je mag ze niet aanraken. Die laten we dan in de tuin zitten, want frisse lucht is belangrijk.

Als ik vrij ben probeer ik mijn werk los te laten, maar het is lastig. Ik heb veel contact via de telefoon met vrienden en familie, maar ik kan ze niet zien nu. Het is te gevaarlijk. Ik wil niet dat ze ziek worden, want ik loop meer risico om besmet te raken. Maar ja, stoppen is geen optie. Ik kan mijn cliënten niet in de steek laten. Ik heb voor dit beroep gekozen en juist nu zijn wij extra hard nodig.

We zijn pas aan het begin van deze crisis. Ik hoop dat het verbetert, want als alle maatregelen na 6 april opnieuw verlengd worden, dan vrees ik voor mijn cliënten. Dit houden ze niet lang vol, daar ben ik echt bang voor."