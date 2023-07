Hof geeft Semenya gelijk in testosteronzaak, toch past atletiekfederatie regels niet aan

Vorig jaar maakten we een explainer over de strijd van Caster Semenya.

"We blijven van mening dat onze regelgeving een noodzakelijk, redelijk en proportioneel middel is om eerlijke competitie te beschermen bij de vrouwen. Iets dat het CAS en de Zwitserse staat ook al oordeelden. Met hen zullen we verder zoeken naar een definitieve beslissing. Tot die tijd blijven onze huidige voorschriften van kracht."

Olympisch- en wereldkampioen Semenya wordt verplicht hormoonremmers te slikken als ze mee wil doen aan bepaalde atletiekwedstrijden. Hoe dat zit, leggen we uit in deze sportexplainer. - NOS

Het is onduidelijk of de 32-jarige Semenya in augustus start bij de WK atletiek in Boedapest. Ze won twee keer olympisch goud op de 800 meter en werd drie keer wereldkampioen op die afstand.