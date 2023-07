Hof geeft Semenya gelijk in testosteronzaak: ten onrechte wedstrijden gemist

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya heeft volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens door een omstreden testosteronregel ten onrechte niet aan een aantal wedstrijden mogen deelnemen.

World Athletics besliste in 2018 dat vrouwen met een hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan wedstrijden mee te doen. Semenya weigerde en klaagde de federatie aan bij het internationaal gerechtshof (CAS), maar kreeg daar geen gelijk.

Nu heeft ze wel gehoor gevonden bij het Europees Hof, dat World Athletics in de uitspraak betichtte van discriminatie.

WK atletiek in augustus

Het is onduidelijk of de 32-jarige Semenya in augustus start bij de WK atletiek in Boedapest. Ze won twee keer olympisch goud op de 800 meter en werd drie keer wereldkampioen op die afstand.

Vorig jaar maakten we een explainer over de strijd van Caster Semenya.