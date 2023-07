Van der Poel, Van Baarle en Vollering speerpunten Oranje bij WK op de weg

"De wegwedstrijd wordt verreden op een snel parcours dat aan een klassieker doet denken", zegt Moerenhout in een toelichting op zijn keuze. "Met Mathieu hebben we een afmaker in huis, die op dit WK-traject perfect uit de voeten moet kunnen. Ook Dylan van Baarle bewees al vaker ook goed te renderen op een rondje als deze.

Ook titelverdedigster Annemiek van Vleuten, drievoudige wereldkampioene Marianne Vos, Riejanne Markus, Mischa Bredewold, Shirin van Anrooij en Loes Adegeest gaan mee naar de andere kant van de Noordzee.

Bondscoach Gunnewijk: "Dit voorjaar heeft Demi laten zien op een lastig parcours van een uitzonderlijk hoog niveau te zijn en we hopen uiteraard dat er bij de WK ook geen maat zal staan op haar. Lorena heeft haar sterke sprint behouden, maar verteert sinds dit jaar ook steeds beter een parcours met veel hoogtemeters. Annemiek van Vleuten verdiende als titelverdedigster haar eigen startplek."

De tijdrit wordt gereden door nationaal kampioene Markus en Vollering, terwijl voor de gemengde tijdrit Van Emden, Hoole, Van Dijke, Van Anrooij, Wiebes en Adegeest zijn geselecteerd.

Super-WK in elf dagen

De wegwedstrijden maken onderdeel uit van een zogenoemd Super-WK, want in dezelfde periode van elf dagen wordt in Glasgow ook gestreden om de medailles in andere wielerdisciplines.

Tussen donderdag 3 augustus en dinsdag 8 augustus komen de baanwielrenners in actie, de mountainbikers volgen van dinsdag 8 augustus tot en met zaterdag 12 augustus en de BMX-specialisten verschijnen in het slotweekend op de baan.