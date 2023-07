Canadese puber krast naam in eeuwenoude Japanse tempel

Een 17-jarige Canadese jongen is in Japan opgepakt omdat hij zijn naam in een pilaar van de eeuwenoude Toshodaiji-tempel had gekrast. In het hout schreef hij met zijn nagels zijn naam Julian. Een andere toerist zag dat en waarschuwde een medewerker van de tempel.

Het incident was afgelopen vrijdag, maar wordt nu pas gedeeld door Canadese media. "We maken ons zorgen dat dit nog een keer kan gebeuren, zegt een Japanse monnik tegen The Mainichi. "Hoewel hij het mogelijk niet kwaad bedoelde, is het nog altijd spijtig en verdrietig."

Het kraswerk staat op de pilaar van de Gouden Zaal van de tempel in Nara. De tempel is een Japans nationaal monument en daarnaast Unesco-werelderfgoed. Ook is het een van de acht locaties die deel uitmaken van de historische monumenten van de oude stad Nara.