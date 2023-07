Vanavond op tv: Debat over Natuurherstelwet • NAVO-top in Litouwen • Suïcide onder jongvolwassenen

De Natuurherstelwet moet de biodiversiteit in Europa verbeteren. Volgens de Europese Commissie is 81 procent van de Europese natuur er namelijk slecht aan toe.

In het Europees Parlement is een debat over de Natuurherstelwet, waar morgen over gestemd wordt. We spreken erover met de man achter die wet, Eurocommissaris Frans Timmermans .

NAVO-top in Litouwen

In de Litouwse hoofdstad Vilnius is een NAVO-top. Het zal daar onder meer gaan over concrete stappen voor Oekraïne, om op termijn lid kunnen worden van het bondgenootschap. In zijn openingsspeech zei voorzitter Jens Stoltenberg dat hij ervan overtuigd is dat de NAVO "krachtige beslissingen" gaat nemen over Oekraïne.

In Nieuwsuur spreken we live met Kajsa Ollongren, de demissionair minister van Defensie, die ook op de top aanwezig is.