FM-frequentie is geen zekerheid voor succes, leert de historie

Noordzee FM, RTL FM, Yorin FM en ID&T. Radionamen die niet alle luisteraars nog iets zullen zeggen. Bij de vorige veiling van FM-frequenties, in 2003, waren het nog de grote en in enkele gevallen ook verrassende winnaars. Nu bestaan de zenders niet meer. Vrijdag was het feest bij Qmusic-eigenaar DPG en Financial News Radio. Zij mogen vanaf september op de FM uitzenden met twee nog niet bestaande radiostations. Maar doorbreken in radioland met een nieuw station blijkt nogal een opgave, zelfs met een FM-frequentie op zak. Van de nieuwkomers bij de vorige FM-veiling eindigde het avontuur van bijvoorbeeld de Holland Media Groep (HMG) in een flinke teleurstelling. Het toenmalige moederbedrijf van RTL had indertijd al Yorin FM, een aan de tv-zender Yorin gelieerde popzender. Dat wilde HMG ook voor RTL4. En dus werd bijna 23 miljoen euro neergelegd voor een FM-frequentie voor RTL FM, waarop "klinkende namen van tv" vooral Nederlandstalige muziek gingen draaien. Ten onder In de praktijk sloeg nog geen 2 procent van de radioluisteraars aan op de formule. Toen de rechter drie jaar na de start oordeelde dat RTL FM de vergunning onterecht had gekregen, omdat slechts een derde van de tijd werd gevuld met Nederlandstalige muziek, moest de verlieslatende frequentie worden overgedragen aan concurrent 100%NL. En ook op de kabel stierf RTL FM een stille dood. Zusterzender Yorin FM verging het niet veel beter. Na tevergeefs gesleutel aan de muziekformule, ging de zender in 2006 onder de vleugels van SBS verder als Caz!. Na een jaar werd de FM-frequentie verkocht aan Arrow Classic Rock. De eigenaar van dit station zond ook al in de ether uit met Arrow Jazz FM. Maar tijdens de kredietcrisis van 2008 gingen deze twee zenders al ten onder. Talpa hengelde de frequentie van Arrow Classic Rock binnen voor Radio 10, dat sinds de veiling in 2003 tot de AM was veroordeeld. De plek van Arrow Jazz ging uiteindelijk naar Sublime FM, een zender die afgelopen vrijdag overigens zijn FM-frequentie weer verloor.

'Moeilijke wedstrijd' "Ik wens ze veel succes", reageert radioicoon Erik de Zwart op de nieuwkomers in de ether. Een succesvol radiostation is volgens hem vooral een kwestie van lange adem. "Het is een verhaal van constant bijsturen. Kijk naar Qmusic. Dat was de eerste vijf jaar ook geen succes. Pas met Mattie & Wietze in de ochtend zijn ze consequent gaan bouwen." Om een radiostation echt levensvatbaar te maken moet het een duidelijk gezicht en een duidelijk format hebben, ontdekte De Zwart zelf in zijn jaren als zenderbaas bij 538 en Noordzee FM. "Luisteraars willen weten waar ze naar luisteren en daarin tóch verrast worden. Je moet vooral heel consistent zijn. Kijk naar Radio 10. Dat haalde zelfs op de AM nog een behoorlijk marktaandeel." Veel geloof heeft De Zwart vooralsnog niet in het nog op te richten Financial News Radio. "Die markt is te klein. BNR komt nooit boven een marktaandeel van 1 procent uit. En dan is er ook NPO Radio 1. FNR betaalde 6 miljoen euro voor een frequentie, toch 5 ton per jaar. Dat wordt een moeilijke wedstrijd. Maar goed, als het niet werkt dan nemen DPG en Mediahuis de frequentie natuurlijk graag over."

Ook John de Mol ondervond met Talpa dat het niet eenvoudig is om je zomaar in de radiomarkt te vechten. Hij had eerder uit "nostalgie" het zieltogende Radio Noordzee overgenomen. Als Noordzee FM dacht hij met de bij Radio 538 weggeplukte radiodirecteur Erik de Zwart en dj's als Gordon, Albert Verlinde en Robert Jensen de luistercijfers te kunnen opkrikken. Dat viel tegen. Al na twee jaar besloot De Mol dan maar marktleider Radio 538 te kopen. Om dat mogelijk te maken, verkocht Talpa Noordzee FM voor 1 euro aan DPG. Op de frequentie kopieerde dat Belgische bedrijf de formule van zijn Vlaamse muziekzender Qmusic naar Nederland. Sinds twee jaar is Qmusic marktleider in Nederland.

Erik de Zwart (r) proost in 2003 op een frequentie voor Noordzee FM. - ANP