Zes doden, onder wie vijf toeristen, bij helikoptercrash Mount Everest

Bij een helikoptercrash in Nepal zijn zes doden gevallen. Het gaat om vijf Mexicaanse toeristen en de Nepalese piloot.

De helikopter verdween van de radar na vertrek uit de omgeving van de Mount Everest. In de buurt zijn de lichamen van de zes inzittenden gevonden.

De groep had een bezoek gebracht aan de hoogste bergtop van de wereld. Een reddingsactie over land en door de lucht haalde niets uit, doordat een groot deel van het berggebied alleen te voet bereikbaar is.

Slecht weer

Een woordvoerder van de luchthaven waar de helikopter zou landen, zegt dat de route op het laatste moment moest worden aangepast vanwege de weersomstandigheden. Het toeristische hoogseizoen in Nepal eindigde in mei vanwege de regentijd in het land.

In Nepal zijn er vaker dodelijke vliegongelukken, mede vanwege het landschap met hoge bergen en heuvels en vanwege de korte landingsbanen. Bij een vliegtuigongeluk in januari kwamen 68 van de 72 inzittenden van een passagierstoestel om het leven.