NAVO-chef: 'krachtige beslissingen' over Oekraïne op weg naar lidmaatschap

Secretaris-generaal van de NAVO Stoltenberg is ervan overtuigd dat de NAVO "krachtige beslissingen" zal nemen over Oekraïne. Dat zei hij in een korte openingstoespraak op de NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

De NAVO-lidstaten leggen nu de laatste hand aan een verklaring, zei Stoltenberg. "Oekraïne is veel dichter bij de NAVO komen te staan, het is tijd om dat in alle NAVO-besluiten tot uiting te laten komen." De militaire en politieke alliantie wil Oekraïne een soort pad naar het lidmaatschap geven, maar er bestaat onduidelijkheid over hoe ver dat pad moet gaan.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei vandaag dat de alliantie een "positief signaal" zal geven aan Oekraïne over het streven om lid te worden van de NAVO.

Eerder zei de Oekraïense president Zelensky thuis te blijven als de beslissingen van de NAVO ten aanzien van de positie van Oekraïne te weinig voorstellen. Vannacht werd duidelijk dat Zelensky naar Vilnius afreist en morgen de Amerikaanse president Biden ontmoet.

NAVO-hulppakket

Oekraïne weet dat het geen toegang zal krijgen tot het bondgenootschap zolang de oorlog met Rusland voortduurt. Dat heeft te maken met artikel 5: daarmee zouden NAVO-landen een lidstaat die wordt aangevallen moeten helpen, waarmee ze in direct conflict kunnen komen met Rusland. Dat willen de NAVO-landen koste wat kost voorkomen.

Wel is er al lange tijd onderhandeld over een multilaterale tekst die een breed kader moet creëren voor lidstaten die militaire hulp willen bieden, inclusief geavanceerde wapens, maar ook financiële hulp. Sullivan bevestigde ook dat er een nieuw NAVO-hulppakket voor Oekraïne komt.