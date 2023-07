Vulkaan uitgebarsten in IJsland, lava over breedte van honderden meters uitgespuwd

In IJsland is voor het derde jaar op rij een vulkaan uitgebarsten. De uitbarsting is opnieuw in het zuidwesten van het land, in onbewoond gebied in een vallei zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Reykjavik.

Gemiddeld is er in IJsland elke vier à vijf jaar een vulkaanuitbarsting. Het land ligt op een vulkanische hotspot in de noordelijke Atlantische Oceaan.

De vulkaan Fagradalsfjall spuwt sinds gistermiddag lava, maar geen aswolken, meldt de meteorologische dienst van IJsland. Gevolgen voor het vliegverkeer zijn er niet. Wel zijn er dichte rookwolken, veroorzaakt door de gloeiende lava.

De lava wordt over een breedte van 200 meter uitgespuwd "als een reeks fonteinen" op de flanken van de berg, zegt de dienst, maar afgewacht moet worden hoe het zich ontwikkelt. Het is vooralsnog een kleine uitbarsting.

De Fagradalsfjall is geen klassieke kegelvormige berg met een gat erin. De lava komt uit een 900 meter lange spleet in de aarde. Deze vorm leidt meestal niet tot grote aswolken.

De scheur waar lava uit spuwt: