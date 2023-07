Nieuwe richtlijnen tegen obesitas: buikomvang meten

Medisch specialisten komen met nieuwe richtlijnen voor het aanpakken en voorkomen van obesitas. Het is de bedoeling dat er behandelingen komen die beter passen bij de verschillende oorzaken van ernstig overgewicht. De koepelorganisatie Partnerschap Overwicht Nederland (PON) komt met nieuwe inzichten over de gezondheidsrisico's.

Meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht en een 'aanzienlijk deel' daarvan kampt met obesitas, zegt voorzitter van het PON Liesbeth van Rossum in het NOS Radio 1 Journaal. "Sinds 2008 zijn er geen nieuwe richtlijnen geweest voor dit probleem, dat alleen maar groter wordt."

Volgens het PON kan nu ook gezegd worden, op basis van medische onderzoeken, dat veel ziektes obesitas-gerelateerd zijn: "Niet alleen diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook tientallen andere ziektes en klachten zoals kanker, vruchtbaarheidsproblemen en knieklachten", zegt Van Rossum.

Buikomvang wordt belangrijker

De richtlijnen gaan onder meer over nieuwe manieren om overgewicht te diagnosticeren. Waar in Nederland jarenlang vooral werd gekeken naar de BMI (de Body Mass Index), wordt nu ook de buikomvang onderzocht om gezondheidsrisico's in te schatten voor mensen met overgewicht.

De reden daarvoor is dat de BMI, het gewicht in verhouding tot de lengte van een persoon, geen accurate manier is om gezondheidsrisico's te meten voor iedereen. "Een bodybuilder heeft ook een te hoge BMI, maar het is de vetmassa, en met name rondom de buik, die gezondheidsproblemen veroorzaakt", aldus Van Rossum.

Ook wordt in de nieuwe richtlijnen gekeken naar sociale en psychologische oorzaken van overgewicht en wil Van Rossum de samenwerking tussen zorgverleners en maatschappelijk werkers bevorderen, om ook via die weg obesitas te voorkomen en aan te pakken. Volgens het PON moet het namelijk niet alleen gaan om de ongezonde leefstijl die overgewicht veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld om leefomstandigheden die daartoe leiden, zoals armoede.

Het PON komt ook met nieuwe adviezen voor de overheid om beleidsmatig overgewicht te voorkomen, door bijvoorbeeld een suikertaks, het creëren van een gezondere leefomgeving en het goedkoper maken van gezond eten zoals groente en fruit.

'Afvallen is moeilijk'

Van Rossum erkent dat het veranderen van een ongezonde leefstijl niet makkelijk is. Volgens haar is het daarom juist belangrijk dat mensen daarover goed geïnformeerd zijn. "We weten dat het lichaam de neiging heeft om terug te gaan naar het oude lichaam, tenzij je heel veel moeite doet."

De nieuwe inzichten uit de wetenschap worden vanaf komend najaar vertaald naar de praktijk. Het PON wil focussen op nascholing over obesitas. Vooral voor zorgverleners is dat heel belangrijk, zegt van Rossum: "Zorgverleners moeten ernstig overgewicht eerder bespreekbaar maken, op een respectvolle manier."