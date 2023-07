Etappe 10: het parcours is lava en lijkt op het lijf geschreven van Van der Poel

Na de eerste rustdag mogen de renners vandaag, in de tiende etappe van Vulcania naar Issoire over 167 kilometer, weer vol aan de bak. Het peloton, dat zich iets na 13.00 uur in gang zet, rijdt door vulkaangebied en het parcours is geen moment vlak. De vijf gecategoriseerde beklimmingen worden afgewisseld met tal van ongecategoriseerde heuvels, hobbels en glooiingen.

Startplaats is Vulcania, een educatief pretpark dat geheel is gewijd aan vulkanen. Het park is opgezet door Katia en Maurice Krafft, de - in de woorden van Herman van der Zandt - Beyoncé en Jay-Z van de vulkanologie. Het Franse vulkanologenechtpaar reisde ruim twintig jaar de aarde rond om vulkaanuitbarstingen te observeren en vast te leggen. In totaal bezochten Katia en Maurice driehonderd van de vijfhonderd actieve vulkanen ter wereld, wat genoeg inspiratie gaf voor het themapark en wetenschapsmuseum.

Herman van der Zandt blikt vooruit op de tiende etappe van de Tour de France, een rit over 167,2 kilometer van themapark Vulcania naar Issoire.

Katia en Maurice Krafft kwamen in 1991 om het leven tijdens de uitbarsting van de Japanse vulkaan Unzen. Het parcours Het peloton zal waarschijnlijk weinig oog hebben voor de attracties in Vulcania. Want de etappe wordt lastig genoeg met vier colletjes van de derde en eentje van de tweede categorie. De laatste 25 kilometer gaan wel in licht dalende lijn naar de finish in Issoire.

Tour de France etappe 10

De klassementsrenners zullen de rit vooral zonder kleerscheuren willen doorkomen, voor de sprinters is er weinig eer te behalen. Het wordt dus vermoedelijk een dag voor aanvallers met goede benen. En dan noemen we, niet voor het eerst deze Tour, Wout van Aert en Mathieu van der Poel als mogelijke kanshebbers op de ritzege. Op het lijf geschreven Beide renners wonnen deze editie nog geen etappe en zullen willen vlammen. Van der Poel zegt over de rit naar Issoire dat dit een van de twee resterende Tourritten is die hem op het lijf is geschreven.

Mathieu van der Poel hielp ploeggenoot Philipsen bij drie sprintzeges, in de komende Tour-etappes ziet hij kansen om zelf in de aanval te gaan