Wekdienst 11/7: NAVO-top in Litouwen • Kort geding over sluiting kinderhartcentra

Eerst het weer: vandaag schijnt geregeld de zon en gedurende de middag verschijnen steeds meer stapelwolken. Het wordt 24 tot 31 graden. Later in de middag ontstaan langs de oostgrens enkele regen- en onweersbuien.

Goedemorgen! Vandaag komen de regeringsleiders van de NAVO-landen bijeen en in Bosnië en Herzegovina wordt de moord op de meer dan 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica herdacht.

Wat heb je gemist?

Het aantal mensen dat in de eerste helft van dit jaar hun eerste woning heeft gekocht, is toegenomen, zo blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Ongeveer 28.000 starters hebben in de eerste zes maanden van 2023 een woning gekocht, ruim 1200 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Naast de absolute stijging is er ook sprake van een relatieve stijging: van de mensen die een woning kochten, ging het in 45 procent van de gevallen om starters, ten opzichte van 40 procent in 2021. Het hogere aantal starters ging ten koste van doorstromers en beleggers.

Volgens de NVM maakten drie op de vijf mensen die voor het eerst een woning kochten gebruik van de startersvrijstelling. Op basis van deze regeling hoeven mensen jonger dan 35 jaar die voor het eerst een woning kopen, geen overdrachtsbelasting te betalen op woningen onder de 440.000 euro.

Ander nieuws uit de nacht: