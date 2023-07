Hoge verwachtingen in Oekraïne voor NAVO-top, 'Belangrijkste top in 15 jaar'

"Het NAVO-lidmaatschap is voor ons een kwestie van leven of dood", zegt Oleksandr Holopeteljoek in gevechtsuitrusting vanuit Bachmoet via een videoverbinding. "Wij hebben hier Amerikaanse tanks, we gebruiken ze al maanden en kennen ze door en door." Misschien wel beter dan de NAVO-bondgenoten zelf. "Zij oefenen in vrede, wij noodgedwongen in oorlog."

Vandaag begint in de Litouwse hoofdstad Vilnius de NAVO-top. Oekraïne is daar het belangrijkste gespreksonderwerp; president Zelensky verwacht een "zeer duidelijk signaal" over een mogelijk lidmaatschap.

Dit zijn de huidige 31 leden van de NAVO: