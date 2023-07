Aantal starters op de woningmarkt toegenomen

Het aantal mensen dat in de eerste helft van dit jaar hun eerste woning heeft gekocht, is toegenomen, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Ongeveer 28.000 starters hebben in de eerste zes maanden van 2023 een woning gekocht, ruim 1200 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Naast de absolute stijging is er ook sprake van een relatieve stijging: van de mensen die een woning kochten, ging het in 45 procent van de gevallen om starters, ten opzichte van 40 procent in 2021. Het hogere aantal starters ging ten koste van doorstromers en beleggers.

Betere financiële positie

Lana Gerssen, vakgroepvoorzitter van de NVM, zegt dat de opkomst van de starters het gevolg is van hun betere financiële positie: "De belangrijkste redenen hiervoor zijn de ruimere leennormen, de sterke inkomensstijging en de gedaalde woningprijzen."

Volgens Gerssen betaalde een starter gemiddeld 369.000 euro voor een woning in de piek van de woningmarkt in 2022, terwijl er in het eerste kwartaal van dit jaar 329.000 euro door starters werd betaald. Dit betekent een daling van ruim 10 procent.

Volgens de NVM maakten drie van de vijf mensen die voor het eerst een woning kochten gebruik van de startersvrijstelling. Op basis van deze regeling hoeven mensen jonger dan 35 jaar die voor het eerst een woning kopen, geen overdrachtsbelasting te betalen op woningen onder de 440.000.

Alleenstaande starters

Voor alleenstaande starters met een modaal inkomen blijft het volgens de NVM lastig om een woning te bemachtigen. Zij zouden slechts 3 procent van het beschikbare woningaanbod kunnen aanschaffen. Stellen staan er een stuk beter voor. "Een gezamenlijk bruto jaarsalaris van 76.000 leidt tot een leencapaciteit van circa 358.000 euro. Hiermee is 37 procent van het aanbod volledig te financieren", zegt Gerssen.

Ondanks de positieve cijfers voor starters wijst Gerssen op de recente prijsstijgingen en het krappe woningaanbod. Als deze trends aanhouden, zal de situatie voor starters juist weer minder gunstig worden. Ze roept op om aandacht te houden voor het creëren van een ruimer woningaanbod.