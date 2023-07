Aantal afhandelaren op Schiphol moet halveren om werkomstandigheden te verbeteren

Het aantal bedrijven dat op Schiphol verantwoordelijk is voor afhandeling van vluchten moet worden gehalveerd. Op dit moment zijn er zes bedrijven die zich bezighouden met het laden en lossen van bagage en het slepen van vliegtuigen, maar dat moeten er drie gaan worden.

Dit besluit neemt demissionair minister Harbers (infrastructuur) aan de hand van een onderzoek. Een vergelijking met vliegvelden in het buitenland laat zien dat drie afhandelingsbedrijven leidt tot een verbetering van de werkomstandigheden op en de kwaliteit en veiligheid van het vliegveld, schrijft NH Nieuws.

Schiphol stond jarenlang toe dat er nieuwe afhandelaars bijkwamen. Dit relatief grote aantal partijen leidde tot "ongezonde concurrentie", aldus voormalig Schipholtopman Dick Benschop.

De medewerkers van de de bedrijven werden hiervan de dupe, zo bleek uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Tegen beter weten in lieten de afhandelingsbedrijven jarenlang hun personeel fysiek zwaar werk uitvoeren. Ook de inspectie greep niet in.

Bindende afspraken

Niet alleen het terugbrengen van het aantal afhandelaars moet zorgen voor betere werkomstandigheden. Ook moeten er bij het selectieproces bindende afspraken gemaakt worden met de bedrijven die werkzaam blijven op Schiphol.

Verwacht wordt dat er geen banen verloren zullen gaan na de vermindering van het aantal afhandelaren, schrijft Harbers. De werkgelegenheid wordt wel anders ingericht.

Welke afhandelingsbedrijven wegvallen en welke mogen blijven, wordt een keuze van Schiphol. De verwachting is dat de nieuwe situatie over twee jaar is doorgevoerd.

De onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur maakte eerder deze video over het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden op Schiphol: