EU akkoord met export persoonlijke data burgers naar de VS

De EU stemt in met een nieuwe regeling voor het versturen van persoonlijke data van Europese burgers naar de VS door onder meer socialemediabedrijven. Dit zogenoemde EU-US Data Privacy Framework biedt voldoende bescherming tegen onder meer spionage door Amerikaanse inlichtingendiensten, aldus de EU, en is vergelijkbaar met de beschermingsmaatregelen die binnen de EU van kracht zijn.

"Persoonlijke data kunnen nu ongehinderd en veilig van de EU naar de VS worden verstuurd, zonder verdere voorwaarden of toestemmingen", zei EU-commissaris voor Justitie Didier Reynders.

Brussel en Washington lagen lang met elkaar over hoop over de strengere privacybeschermingsregels in de EU. Overtreding van deze regels kwam techgigant Meta in mei op een boete van 1,2 miljard euro te staan. Een Luxemburgse toezichthouder veroordeelde Amazon in 2021 tot een boete van 746 miljoen euro.

Ook president Biden is er blij mee. "Dit besluit is een gezamenlijke verplichting tot sterke privacybescherming en zal grotere economische kansen creëren voor landen en bedrijven aan beide kanten van de Atlantische Oceaan."