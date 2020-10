Tottenham geeft Manchester United met 6-1 pak slaag op Old Trafford

Tottenham Hotspur heeft Manchester United een pak slaag gegeven op Old Trafford. De Londenaren wonnen in het hol van de leeuw met liefst 6-1.

Dat betekende een evenaring van de grootste thuisnederlaag ooit voor United in de Premier League sinds de 6-1 nederlaag tegen Manchester City op 23 oktober 2011. En de doelman op die bewuste dag, David de Gea, stond vandaag opnieuw in het doel.

Van de Beek reserve, Bergwijn geblesseerd

Zonder Donny van de Beek, die op de bank zat bij United, en zijn goede vriend Steven Bergwijn, die een blessure had overgehouden aan zijn midweekse optreden met de Spurs in de Europa League, werd het een spectaculaire eerst helft op Old Trafford.

Na acht minuten had de bal al drie keer in het doel gelegen. Bruno Fernandes zette United na twee minuten nog op 1-0 uit een strafschop (na een overtreding van Davinson Sánchez in het strafschopgebied), maar Tanguy N'Dombele deed twee minuten later al wat terug voor Tottenham.

De Fransman profiteerde van geklungel bij United-verdediger Harry Maguire en schoot van dichtbij via een kluwen van spelers raak.