Liverpool en Manchester United met grote cijfers vernederd

Ongeloof in het Engelse voetbal. Vlak na elkaar zijn landskampioen Liverpool en grootmacht Manchester United met zeldzaam grote cijfers onderuitgegaan in de Premier League.

Voor United was de oorwassing tegen Spurs een evenaring van de grootste thuisnederlaag ooit in de Premier League. Op 23 oktober 2011 werd er al eens met 6-1 verloren van Manchester City.

Zonder bankzitter Van de Beek en zijn geblesseerde Spurs-vriend Steven Bergwijn was het een spectaculaire eerste helft op Old Trafford. Na acht minuten had de bal al drie keer in het doel gelegen.

Bruno Fernandes zette United na twee minuten nog op 1-0 uit een strafschop, maar Tanguy N'Dombele en Son Heung-Min deden het duel direct kantelen en lanceerden Tottenham naar nog meer goals. Daar hielp een rode kaart voor United-aanvaller Anthony Martial na een handgemeen ook bij.

Heung-Min kwam uit op twee goals, net als Harry Kane. Ook Serge Aurier scoorde voor de Spurs.