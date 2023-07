Trans vrouw krijgt veel haatreacties na verkiezing tot Miss Nederland

De vele honderden negatieve reacties laten zien "dat we er nog lang niet zijn", zegt ze. "En dat het belangrijk is dat ik mijn boodschap met de wereld deel. Eigenlijk moet ik die mensen daarvoor bedanken." Kolle probeert de haatreacties online te negeren en er zo min mogelijk mee bezig te zijn.

Kolle heeft een missie: ze wil zich inzetten voor verandering in de maatschappij. "De reacties zijn over het algemeen positief, ik word omringd door lieve vrienden. Maar de keerzijde is dat er veel haat en onbegrip is", zegt Kolle tegen de NOS. "Ik krijg te horen dat er nu een man wint. Mensen wensen me dood. Dat is heel schrikbarend."

De jury noemde haar verhaal "ijzersterk" en omschreef haar als iemand "met een duidelijke missie". Trots plaatste de 22-jarige Kolle een foto op haar Instagram waarop te zien is dat ze gekroond wordt tot winnares. "Ik heb mijn community trots gemaakt en laten zien dat het kan", schrijft ze onder haar foto. "En ja, ik ben trans vrouw en ik wil mijn verhaal delen, maar ik ben ook Rikkie en dat is wat voor mij telt."

Het is voor het eerst dat in Nederland een trans vrouw tot winnares van Miss Nederland is uitgeroepen. Wereldwijd werd haar overwinning in media opgepakt, onder meer in Duitsland, Frankrijk en India. Transgender Netwerk noemde de verkiezing van het model inspirerend en belangrijk.

Eerder schopte Kolle het tot de finale van het televisieprogramma Holland's Next Top Model. Nu mag ze een jaar lang de titel van Miss Nederland dragen, en zal ze meedoen met de verkiezing van Miss Universe. Ze is de tweede trans vrouw die deelneemt aan de internationale verkiezing. In 2018 deed een Spaanse trans vrouw mee.

'Rolmodel voor jongeren'

Met haar publieke optreden en haar persoonlijke verhaal hoopt het model queer jongeren te helpen. "Als jong kind heb ik geen voorbeelden gehad. Ik wil een rolmodel zijn, jongeren een luisterend oor bieden, en ze laten weten dat ze niet alleen zijn. Veel trans kinderen krijgen geen steun van hun familie."

Zelf groeide ze op in een warm gezin waar ze altijd geaccepteerd is, zegt Kolle. Als kleuter wist ze al dat ze een meisje was en toen ze tien jaar was begon ze aan het traject om ook lichamelijk een vrouw te worden. "Mijn ouders hebben me altijd gesteund. Dat is niet vanzelfsprekend."

Behalve voor meer acceptatie voor queer personen wil ze zich ook inzetten voor transgender zorg, waar de wachtlijsten zo zijn opgelopen dat trans personen wel twee tot drie jaar moeten wachten op een behandeling. "Kinderen worden daardoor op zichzelf teruggeworpen. Ik krijg veel reacties van kinderen dat ze iets aan me hebben. Of dat ze door mij de stap hebben gezet om aan hun ouders te vertellen dat ze anders zijn. Die lieve en fijne reacties omarm ik."