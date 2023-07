Oud-Kamerlid Bosman wil Rutte opvolgen bij VVD, lijsttrekkersverkiezing nodig

Oud-Kamerlid André Bosman stelt zich kandidaat om lijsttrekker van de VVD te worden. Bij WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1 zei hij: "De partij gaat mij aan het hart en daar heb ik ideeën bij. Ik heb daarom besloten om mij te kandideren voor het lijsttrekkerschap van de VVD."

De kandidatuur van Bosman lijkt weinig kans te maken, maar het betekent wel dat er lijsttrekkersverkiezingen moeten komen. Dat staat zo in de statuten van de VVD.

Kandidaten van de partijtop

De partijtop wilde later deze week eigenlijk een opvolger bekendmaken voor Mark Rutte. Namen die vooral rondgaan zijn die van demissionair justitieminister Dilan Yesilgöz en oud-minister Klaas Dijkhoff.

Bosman is voormalig F-16-piloot en was van 2010 tot 2021 Kamerlid voor de VVD. Hij voerde toen het woord over visserij, waterkwaliteit en Antilliaanse Zaken. Tegenwoordig is hij communicatiedirecteur van energiebedrijf Uniper, eigenaar van de kolencentrale op de Maasvlakte.