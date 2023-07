Grote belangen VS in aanloop naar NAVO-top: steun Oekraïne niet vanzelfsprekend

De NAVO-top die morgen begint in Vilnius staat voor de Amerikaanse president Biden in het teken van een nieuw stappenplan voor Oekraïne. Hoewel de steun voor Oekraïne in de VS nog steeds aanzienlijk is en Biden afgelopen week nog een nieuw steunpakket aankondigde, is er ook gemorrel, met name onder de republikeinen.

Biden wil het in Vilnius daarom hebben over welke hervormingen Oekraïne zelf bereid is door te voeren, zodat hij een stevig verhaal heeft als hij het congres binnenkort onvermijdelijk om een volgende financiële bijdrage moet vragen. Zolang de oorlog gaande is, gaat een NAVO-lidmaatschap voor de Amerikaanse president nog te ver.

Onder de Amerikanen is de steun voor Oekraïne nog steeds aanzienlijk. Volgens een recente peiling steunt 81 procent van de democraten en 56 procent van de republikeinen de wapenleveringen van de VS aan Oekraïne.

Campagnestrateeg Jason Roe adviseerde republikeinse kopstukken als Mitt Romney en Marco Rubio. Hij is verbaasd over hoe groot de steun nog steeds is, aangezien die meestal na een jaar afkalft onder de bevolking. Volgens hem zal dat tijdens de komende verkiezingscampagnes wel veranderen als de 'America First" en anti-oorlogsretoriek toeneemt onder de kandidaten: "Na de voorverkiezingen zullen we zien of die steun nog steeds stand houdt."

Verdeeldheid

Onder de republikeinen is er verdeeldheid over de miljardensteun aan Oekraïne. Vanwege de schulden en inflatie in eigen land is er twijfel over hoelang de VS nog geld kan blijven investeren in een land dat voor veel Amerikanen ver weg is.

"Een deel van de Republikeinse partij vindt dat de oorlog in Oekraïne vooral een Europees probleem is" zegt Jason Roe. "Ook al is de VS als NAVO-bondgenoot verplicht Oekraïne te helpen, het blijft voor Amerikanen lastig om de directe verbinding te leggen met Amerikaanse belangen", ziet Roe.