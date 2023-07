Turkije stemt toch in met NAVO-lidmaatschap van Zweden

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Eerder vandaag leek Erdogan de toetreding van Zweden tot de NAVO verder te vertragen: hij kwam plotseling met de eis dat de Europese Unie de stilgevallen gesprekken met zijn land over EU-lidmaatschap zou hervatten, voordat Turkije akkoord zou gaan met de Zweedse toetreding.

De Turken waren samen met de Hongaren de enige NAVO-leden die nog hadden ingestemd met lidmaatschap van Zweden. Erdogan beschuldigde Zweden van het onderdak bieden aan terroristen, waarmee hij doelde op sympathisanten van de Koerdische PKK. Ook de recente koranverbrandingen in Zweden leidden tot ergernis in Ankara.

Persbureau Reuters meldt dat Stoltenberg heeft laten doorschemeren dat Hongarije zich ook niet meer zal verzetten tegen de toetreding van Zweden, waarmee er geen belemmeringen meer lijken te zijn. Morgen begint een NAVO-top in Vilnius in Litouwen. Die duurt tot woensdag.

Zorgen over de democratie

Turkije is al sinds 1999 een kandidaat-lid van de EU. Zes jaar later begonnen moeizame gesprekken over toetreding, maar die werden in 2018 stilgelegd vanwege Europese zorgen over de staat van de democratie in het land, het naleven van mensenrechten en een onafhankelijke rechtspraak.

"Bijna alle NAVO-landen zijn ook EU-lid", zei Erdogan in Ankara voordat hij op het vliegtuig naar de NAVO-top in Vilnius stapte. "Zet voor ons de deur open. Als jullie de weg vrijmaken voor Turkije, dan doen wij dat voor Zweden. Net zoals we voor Finland hebben gedaan."

Vanmiddag zei Stoltenberg dat hij achter de wens van Turkije staat om lid te worden van de EU, maar dat Zweden wat hem betreft voldoet aan alle eisen die gelden voor toetreding tot het militaire bondgenootschap.