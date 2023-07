NAM maakt miljarden meer winst door hoge gasprijs

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vorig jaar 2,4 miljard euro winst geboekt. Dat is vooral te danken aan de gestegen gasprijs. Onderaan de streep blijft er 2 miljard euro meer over dan in 2021, terwijl de hoeveelheid geproduceerd gas juist afnam, blijkt uit de jaarrekening van de NAM.

Het bedrijf noemt de winst van vorig jaar uitzonderlijk. Verwacht wordt dat de winst dit jaar weer minder zal zijn, aangezien de gasprijs weer lager ligt, schrijft RTV Noord.

De NAM, de grootste gasproducent van Nederland, produceerde in 2022 8,4 miljard kubieke meter gas. Het grootste deel daarvan kwam uit de bodem van Groningen. In 2021 was de totale gasproductie bijna een kwart hoger: 11 miljard kubieke meter.

De gasprijs steeg na het begin van de oorlog in Oekraïne door de onzekere gaslevering van Rusland. De NAM profiteerde dus van die stijging, maar ook door het schrappen van banen nam de winst toe.

Eigenaren NAM boeken ook miljardenwinst

Oliebedrijven Shell en ExxonMobil zijn de eigenaren van de NAM. Eerder werd al bekend dat beide bedrijven grote winsten hebben behaald in 2022. Zo bedroeg de winst van Shell 38,5 miljard euro. Voor het Amerikaanse ExxonMobil was dit 51,5 miljard euro.

Kritiek volgde al snel, onder meer vanuit het Witte Huis. De bedrijven wijzen er op hun beurt op dat een deel van de winst ten goede komt aan pensioenfondsen.