Advocaat Britse tiener: beschuldigingen BBC-presentator over naaktfoto's 'onzin'

De beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van een BBC-presentator tegenover een tiener zijn "onzin", zegt de advocaat van het vermeende slachtoffer. In een brief aan de BBC schrijft de advocaat dat het verhaal, waarover afgelopen weekend veel te lezen was in alle Britse kranten, niet waar is.

Gisteren werd duidelijk dat een bekende presentator van de BBC voorlopig van televisie is gehaald na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De presentator, van wie de naam niet bekendgemaakt is, zou onder meer een toen 17-jarige in totaal 35.000 pond (ruim 40.000 euro) hebben betaald om zelfgemaakte seksueel getinte foto's te sturen.

"Om alle twijfel weg te nemen," schrijft de advocaat van de tiener, "er is niets ongepasts of onwettigs gebeurd tussen mijn cliënt en de BBC-presentator en de beschuldigingen waarover The Sun schrijft zijn onzin."

'Herkende hem meteen'

De moeder van de toenmalige tiener, die nu 20 jaar is, had tegen The Sun gezegd dat er met het geld drank en drugs werd gekocht en haar kind zo een crackverslaving ontwikkelde. Haar kind zou drie jaar lang geld hebben gekregen in ruil voor de foto's en hebben gevideobeld met de presentator in zijn ondergoed.

"Ik vond hem op tv altijd leuk om te zien, dus ik was geschokt toen ik hem in zijn ondergoed op de telefoon van mijn kind zag. Ik herkende hem meteen", vertelde de moeder tegen krant. Het gezin zou al op 19 mei een klacht hebben ingediend bij de BBC en hebben gesmeekt dat het sturen van geld zou stoppen. Vervolgens raakten ze zo gefrustreerd dat er niets met de klacht werd gedaan, dat ze The Sun benaderden om hun verhaal te doen.

Bewijs gezien

In de brief van de advocaat staat verder dat het vermeende slachtoffer The Sun op vrijdagavond zelf heeft laten weten dat het verhaal niet waar is. Maar het volgens de advocaat "ongepaste artikel" werd alsnog gepubliceerd. Een woordvoerder van de krant zegt het verhaal te hebben gepubliceerd van bezorgde ouders die een klacht indienden bij de BBC, maar waar niks mee gedaan zou zijn.

"We hebben bewijs gezien dat hun zorgen ondersteunt", zegt The Sun-woordvoerder tegen de BBC. "Nu is het aan de BBC om het goed te onderzoeken."

Zelf zegt de omroep niet te weten om wie het gaat en het bewijs dat The Sun in handen zou hebben niet te hebben gezien. De politie is bezig om de informatie van de BBC over de beschuldigingen "te beoordelen". Op dit moment is er geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek.