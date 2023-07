Zerrouki 'eindelijk' in Feyenoord-shirt: 'Dit was dé stap die ik wilde'

En dus liep Zerrouki maandagochtend, samen met een aantal andere van vakantie teruggekeerde internationals, voor het eerst als speler van Feyenoord over het veld. "Dat is lekker en mooi. Iedereen weet dat ik mijn zinnen had gezet op deze stap. Een club waar ik me kan ontwikkelen als voetballer en als mens. Dit was dé stap die ik wilde", vertelt Zerrouki.

Hij had in de zomer van 2022 al speler van Feyenoord kunnen zijn. En ook in de winterse transferperiode lonkte een transfer. Maar pas bij de derde poging was het raak voor Ramiz Zerrouki en Feyenoord. Voor een bedrag van naar verluidt 8 miljoen euro maakte de Algerijnse international de overstap van FC Twente naar Rotterdam.

Feyenoord toonde zich dus vasthoudend in het proces om Zerrouki naar Rotterdam te halen. Daar sprak veel vertrouwen uit en de gesprekken met trainer Arne Slot trokken de middenvelder helemaal over de streep. "De trainer is een belangrijke factor. Zijn manier van werken spreekt me aan. Qua speelwijze denk ik dat ik hier kan passen. Al moet de tijd dat gaan uitwijzen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in."

Van uitstel kwam dus geen afstel, maar Zerrouki erkent dat het niet altijd makkelijk was. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niks met me deed. Het was een teleurstelling voor mezelf dat de transfer eerder niet doorging. Maar dingen lopen zoals ze moeten lopen. Ik kan achteraf zeggen dat ik er goed mee om ben gegaan. Daar heb ik vanuit Twente ook complimenten voor gekregen. Vanaf nu is het zaak om hier te gaan bouwen."

Zerrouki treft bij Feyenoord in Mats Wieffer een speler met wie hij in de jeugd van FC Twente al samenspeelde. Nu zijn de twee concurrenten, omdat ze beiden voor dezelfde positie in aanmerking komen. Zerrouki: "Ik denk dat we ook goed samen kunnen spelen, maar dat is iets voor de technische staf. Bij Jong Twente en Twente A1 was hij nummer 10 en speelde ik op nummer 8. We zijn intussen allebei wat veranderd qua positie. Maar concurrentie is normaal, dat is gezond. Dat houdt je ook scherp."

De eerste trainingen bij Feyenoord wil Zerrouki gebruiken om te wennen, maar hij hoopt vanaf de start van het seizoen wel direct een basisspeler te zijn. Zerrouki denkt vooral qua energie en inhoud stappen te moeten zetten. "De intensiteit die Feyenoord vorig jaar leverde, waarmee ze in de laatste fase nog een wedstrijd konden ombuigen, dat is iets waar ik in mee wil en moet. Dat zal in mijn systeem moeten komen en daar ga ik hard aan werken."

Meer goals

Ook het maken van meer goals (Zerrouki kwam bij Twente in twee seizoenen in totaal tot slechts zes goals in alle competities) hoort volgens Zerrouki bij zijn verbeterpunten. "Maar dat is niet het belangrijkste als je naar mij als speler kijkt en naar wat mijn rol is. Natuurlijk zijn dat wel dingen waar ik graag aan wil werken. Met goals help je het team en de club. Ik wil hier een completere speler worden."

Al met al kijkt de middenvelder er enorm naar uit om voor een volle Kuip te gaan spelen. "Het is een prachtige club, met een geweldige achterban. De Champions League springt er natuurlijk ook uit, daar droom je als kleine jongen van. Maar de eerste wedstrijd is om de Johan Cruijff-schaal, dat is ook een prijs. Ik heb er vertrouwen in dat we dit seizoen mooie dingen kunnen neerzetten."