61.000 hittedoden in Europa door de hete zomer van 2022

De recordhitte in Europa in de zomer van vorig jaar heeft naar schatting aan 61.600 mensen het leven gekost. Dat toont aan dat de hitteplannen die in veel landen gemaakt zijn nog tekortschieten, staat in een onderzoek van een Spaans en een Frans gezondheidsinstituut dat in het tijdschrift Nature Medicine is gepubliceerd.

De onderzoekers gingen aan de slag met sterftecijfers uit 35 Europese landen, verzameld door het Europees bureau voor statistiek Eurostat. Die lieten een ongewoon hoge sterfte zien voor de periode eind mei tot begin september vorig jaar.

De onderzoekers legden een verband met de extreem hoge temperaturen, met name van half juli tot half augustus. Blootstelling aan zulke temperaturen kan tot beroerte en hart- en ademhalingsklachten leiden, met name bij ouderen.

Vrouwen

De voortijdige sterfte door hitte was onder vrouwen 63 procent hoger dan die onder mannen. Met name vrouwen ouder dan 80 jaar bleken kwetsbaar. In de leeftijdsgroep onder de 80 stierven meer mannen dan vrouwen.

In absolute aantallen maakte de hitte de meeste slachtoffers in Italië (18.010), Spanje (11.324) en Duitsland (8.713). Gerekend naar het aantal inwoners werden Italië, Griekenland, Portugal en Spanje het hardst getroffen. In Italië stierven 295 mensen op 1 miljoen inwoners, in alle landen samen waren dat er 114 per 1 miljoen inwoners.

Nederland telde vorige zomer 469 hittedoden, 326 vrouwen en 144 mannen. Per 1 miljoen Nederlanders waren dat er 27.

Hitteplannen

Het aantal van 61.600 hittedoden is geen record. In de warme zomer van 2003 vielen in Europa 70.000 doden meer dan verwacht.

In meerdere landen zijn daarna hitteplannen opgetuigd, zo ook in Nederland. Ook wordt in stedelijke gebieden meer ruimte vrijgemaakt voor groen, wat een matigende invloed heeft op de temperatuur.

Maar de cijfers uit dit onderzoek wijzen uit dat de maatregelen tekortschieten, zeggen de onderzoekers.