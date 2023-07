Eerste training Almere City als eredivisionist trekt veel bekijks: 'Zijn we niet gewend'

"Veel pers en publiek. Dat zijn we nog niet gewend hier", zegt Nordin Bakker. "Misschien van de laatste weken van de play-offs. Maar dat het nu zo vol staat, is alleen maar goed voor ons."

"Tijdens het seizoen kwamen we er steeds beter in, gingen steeds beter spelen. En uiteindelijk is de missie volbracht." Tussen het slotstuk van die missie, op 11 juni in Emmen, en de eerste training zaten vier weken voor feest en vakantie. Terug in Almere zien de spelers nog maar eens wat de promotie teweeg heeft gebracht.

"Omniworld, Almere City, dit is echt mijn club", zegt Van Bruggen. En die droom? Dat was promoveren met Almere. Of hij er toen zelf al echt in geloofde, doet er niet meer toe. Na de gewonnen play-offs debuteert de jongste profclub van het land in de eredivisie.

Van Bruggen, opgegroeid in Almere, keerde vorige zomer met een droom terug in 'zijn stad'. Na omzwervingen in Venlo, Kroatië en Slovenië kwam de verdediger terug bij de club waar hij op zijn achtste in de jeugdopleiding begon.

Aanvoerder Damian van Bruggen geniet van de aandacht. "Iedereen zit nog in die high na de promotie. En als je dan ziet dat er toch best wel wat mensen op af komen, natuurlijk is dat leuk om te zien."

Keeper Bakker was belangrijk in de play-offs. Hij hield de ploeg met name in de uitwedstrijden tegen VVV-Venlo en FC Emmen overeind. "Natuurlijk heb je dan veel meer aandacht. Maar ik denk dat we echt als team boven onszelf zijn uitgestegen en hebben laten zien wat we kunnen. Dat moeten we nu weer gaan doen."

Pas één aanwinst

Voorlopig doet Almere City het met nagenoeg dezelfde selectie als waarmee het promoveerde. Aanwinsten waren er op de eerste training nog niet te bespeuren. Met het opnieuw vastleggen van Rajiv van La Parra werd afgelopen weekend nog wel snel wat eredivisie-ervaring toegevoegd aan de selectie. Kort na de eerste training werd wel de eerste nieuwkomer gepresenteerd, aanvaller Thomas Robinet komt over van KV Oostende.

"We hebben weinig spelers met eredivisie-ervaring. Maar ik denk dat iedereen er klaar voor is, ook kwalitatief", zegt Bakker. "Qua gevoel en trainingen moeten we niet te veel veranderen. We willen het goede gevoel van de play-offs proberen vast te houden. Dan kunnen we het iedereen lastig maken."

Pittig speelschema

Ook door een blik op het pittige speelschema laat de doelman zich niet uit het veld slaan. "We beginnen met Twente-thuis, en al snel naar De Kuip. Een mooi begin."

Aanvoerder Van Bruggen houdt het simpel met nieuwe doelen stellen voor Almere City: "We gaan er met z'n allen voor om in de eredivisie te blijven. Daar heb ik veel vertrouwen in."