Man opgepakt voor dood vrouw in 2003 in Amsterdam

De politie heeft een 42-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor de dood van een vrouw in 2003. In juni van dat jaar werd het lichaam van de 34-jarige Jody uit Ecuador gevonden in Amsterdam Nieuw-West. De transgender vrouw bleek te zijn gewurgd.

De verdachte kwam in beeld door nieuw dna-onderzoek, meldt de politie. De Amsterdammer werd vorige week opgepakt en is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de verdachte nog twee weken vast moet blijven zitten.

Jody verbleef illegaal in Nederland en werkte hier als prostituee. Haar lichaam werd gevonden in de bosjes bij Sportpark Spieringhorn. Ze is waarschijnlijk twintig jaar geleden in de nacht van 22 op 23 juni om het leven gebracht.

Er werd destijds geen verdachte aangehouden en ook onderzoek naar dna-sporen in 2014 leverde niets op. Door nieuwe technieken zoals een verwantschapsonderzoek is het nu wel gelukt om dna-sporen te koppelen aan een verdachte, de man uit Amsterdam.

Uitbeenmes

De politie is nog wel op zoek naar extra informatie en hoopt dat bezoekers van voetbalclub FC Türkiyemspor meer kunnen vertellen. Die vereniging was destijds op het sportpark gevestigd.

Bij de plek waar het lichaam werd gevonden werd ook een uitbeenmes ontdekt, dat voornamelijk in slachterijen wordt gebruikt. Op het mes zaten bloedresten van dieren, waaronder een rund en lam, maar niet van een varken. De politie denkt daarom dat het mes mogelijk bij halalslacht is gebruikt.