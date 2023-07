Pogacar vs. Vingegaard: tweestrijd tussen Tour-favorieten kan overal ontvlammen

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard maken er al in de eerste week van de Tour de France een tweestrijd van. De concurrentie staat op minuten achterstand. De nummer 1 en 2 van de Tour van vorig jaar staan op hun plek: Vingegaard in het geel, Pogacar in zijn kielzog. Het verschil tussen beiden: 17 seconden. Te verwaarlozen. Zeker gezien wat de renners de komende weken voor de wielen krijgen. Twaalf etappes, 42 beklimmingen, aankomsten bergop én bergaf en een pittige tijdrit. Een blik vooruit met wieleranalist Stef Clement: "Het mentale spelletje tussen de twee gaat hopelijk tot het laatste weekend door." Op de eerste rustdag van de Tour de France zullen Jumbo-Visma en UAE Team Emirates de balans opmaken. We zagen een geslaagde aanval van Vingegaard, gepareerd door twee dagen waarin Pogacar voor de Deen finishte. 'Vingegaard berekenend, Pogacar verrast' "De vragen rond de fitheid van Pogacar zijn in ieder geval beantwoord. Dat zit wel goed. Nu kunnen de ploegen verder", aldus Clement. "Jumbo-Visma hield voor de Tour met verschillende scenario's rekening. Na wat we deze week gezien hebben, zullen ze met een plan van aanpak komen. Ook UAE heeft gezien waar de kansen liggen, en hoe Jumbo de teamgenoten van Vingegaard in kan zetten." "Fysiek zijn de twee aan elkaar gewaagd, mentaal zijn ze totaal verschillend", vervolgt Clement. "Vingegaard is stoïcijns, hij rijdt berekenend. Pogacar is een renner die 'elk moment plukt', en dus overal kan verrassen en aanvallen. Dat spelletje gaan we hopelijk nog veel zien. Qua ploeg lijkt Jumbo-Visma in het voordeel. Ook zonder een joker als Primoz Roglic." Zo zien de etappes eruit in de tweede week, tot aan de tweede rustdag, op maandag 17 juli:

Na de eerste rustdag zullen eerst de aanvallers en sprinters hun kansen ruiken. De etappes van dinsdag (rit 10 van Vulcania naar Issoire) en donderdag (rit 12 van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais) lijken gemaakt voor een lange vlucht. Heuvel- en klassiekerspecialisten kunnen er hun geluk op, Mathieu van der Poel en Wout van Aert voorop. Zij zullen na alle inspanningen voor hun kopmannen Jasper Philipsen en Vingegaard nu voor eigen kansen willen rijden. Tussendoor kan er op woensdag gesprint worden in Moulins. Kans op Nederlands dagsucces, dus. "Mathieu van der Poel is dan de meest logische naam. Maar Mike Teunissen en Dylan Groenewegen hebben in eerdere jaren ook al bewezen te kunnen winnen in de Tour. Nils Eekhoff zat er zaterdag ook al dichtbij. Het zou leuk zijn als we verrast worden!" Van der Poel mikt na drie sprintoverwinningen van ploeggenoot Philipsen vanaf nu ook op eigen succes:

Pogacar en Vingegaard hopen zonder kleerscheuren aan de etappe van vrijdag te beginnen. Dan is de aankomst op de Grand Colombier het startschot van een lang weekend vuurwerk in de Alpen, hoopt Clement. "Maar vergis je niet. Er lijkt misschien niet veel te halen in de etappes onderweg naar de Alpen, maar daar schuilt ook gevaar in. We hebben vaker gezien, dat het op dagen die niet gevaarlijk lijken ook mis kan gaan." "Van de Grand Colombier op vrijdag tot en met de tijdrit en loodzware Col de la Loze van volgende week dinsdag en woensdag kan het echt alle kanten op. Elke dag kunnen verschillen worden gemaakt. Daar wordt het heel interessant om te zien wat de ploegen bedacht hebben", denkt Clement. "Pogacar kwam tot nu toe vaak alleen te zitten. Vingegaard heeft in Sepp Kuss een meesterknecht bergop en mannen als Van Aert die vanuit de kopgroep nog hulp kunnen bieden. De tijdrit (etappe 16, 22,4 km) wordt ook een flinke test. Beide mannen zijn goed in dit werk en over de polsblessure van Pogacar hoeven we ons geen zorgen meer te maken." Zo zien de etappes eruit in de derde week, tot aan de finish in Parijs op zondag 23 juli: