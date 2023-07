Vliegende start voor Twitter-rivaal Threads, maar er komen ook uitdagingen

Moederbedrijf Meta had zich geen betere start van zijn Twitter-concurrent Threads kunnen wensen: in de vier dagen na de lancering hebben zich al 100 miljoen gebruikers geregistreerd, wat deels verklaarbaar is door het feit dat je je netwerk op Instagram kunt meenemen naar dit nieuwe platform.

Opeens zijn de kaarten anders geschud en lijken Meta en oprichter Mark Zuckerberg nu even niet meer de kop van jut, na alle privacyschandalen en discussies over de verspreiding van nepnieuws van de afgelopen jaren. Het maakt het gevaar voor Twitter, dat donderdag al dreigde met een rechtszaak, alleen maar groter.

Uit data van Cloudflare, een bedrijf dat zich bezighoudt met internetinfrastructuur, blijkt dat het verkeer naar Twitter terugloopt. Toch zal het niet lang duren voordat Threads te maken krijgt met een paar belangrijke uitdagingen.

Voorkomen dat mensen weglopen

Threads is nu nog het nieuwe, hippe ding. De snelle groei, de media-aandacht en sterren die erop te vinden zijn kunnen ervoor zorgen dat die hype nog even aanhoudt. De kunst is om ervoor te zorgen dat het platform over een half jaar, een jaar en ook daarna nog interessant is. Meta is weliswaar groot geworden met de succesverhalen Facebook, Instagram en WhatsApp, maar dat biedt geen garantie.

Adam Mosseri, die als baas van Instagram de leiding had over de ontwikkeling van de app, zei al dat hij zich hiervan bewust is. "De echte test is niet of we veel hype kunnen creëren, maar of jullie de app waardevol genoeg vinden om deze te blijven gebruiken". Hij erkende ook dat er nog veel functies missen, al wordt daar aan gewerkt. Zo bestaat de tijdlijn uit een combinatie van mensen die je volgt en accounts die door het algoritme worden gesuggereerd en zijn er nog geen hashtags.

Wel of geen nieuws aanbieden

Threads lijkt in veel opzichten op Twitter. Maar nieuws en politiek, daar wil Meta geen werk van maken. Mosseri zei, in reactie op vragen van The Verge, dat "politiek en hard nieuws onvermijdelijk op Threads verschijnen", maar het bedrijf wil dit niet gaan aanmoedigen.

Wat dat betekent, is onduidelijk. Een woordvoerder van Meta in Nederland zei hierover, ook op het platform, dat nieuws en politiek niet onderdrukt zullen worden, maar ook geen "speciale behandeling" gaan krijgen. Op een aanvullende vraag kwam geen reactie.

Het laat zien dat Meta de afgelopen jaren een moeizamere relatie heeft gekregen met de journalistiek en de politiek. Toch is de vraag of de techreus echt om nieuws en politiek heen kan. Het is dubbel: aan de ene kant zijn het juist de ingrediënten die Twitter tot een succes hebben gemaakt, bijvoorbeeld als onmisbare bron bij groot nieuws, maar ze kunnen ook leiden tot haat en polarisatie.

Desinformatie en haatzaaien

Als er iets is waar Meta door schade en schande de afgelopen jaren veel over heeft geleerd is het het aanpakken van ongewenste content, zoals desinformatie, bedreigingen en beledigingen en de reacties daarop. Het is een van de meest slepende discussies: de aanpak of juist het gebrek eraan leidde tot veel kritiek.

Het bedrijf krijgt er nu dus nog platform bij dat het moet modereren. De vraag is natuurlijk juist hoe het zal omgaan met nieuws en politiek, waar het geen prioriteit aan wil geven. Meta heeft al aangekondigd dat op Threads dezelfde regels zullen gelden als op Instagram.

Zorgen over macht

Vooralsnog is Threads, zeker naar Meta's maatstaven, een klein platform. Maar de snelheid waarmee het groeit, zal toezichthouders en overheden direct op scherp zetten. Het kan betekenen dat het bedrijf van Zuckerberg straks maar liefst drie grote sociale platforms heeft en twee chat-apps, wat Meta nóg machtiger maakt. Dat is juist iets wat bestuurders in de VS en de Europese Unie proberen te voorkomen; er loopt nog altijd een zaak in de VS om Meta op te knippen.

Juist vanwege de macht van big tech, waar Meta bij hoort, werkte de EU de afgelopen jaren aan nieuwe strenge regels. Met het oog daarop is Threads niet meteen in de EU beschikbaar. Die regels hebben dus impact, maar het uitblijven raakt ook consumenten die een alternatief voor Twitter missen. De Europese Commissie kon niet meteen reageren op vragen van de NOS hierover.