Eubanks stunt tegen Tsitsipas; Djokovic, Alcaraz en Medvedev kwartfinalist op Wimbledon

Een stunt van de Amerikaan Christopher Eubanks op Wimbledon: hij heeft de als vijfde geplaatste Stefanos Tsitsipas uit het toernooi geknikkerd. Eubanks, 43ste van de wereld, won na een meeslepende vijfsetter met 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-4. Carlos Alcaraz bereikte voor de eerste keer de kwartfinales door Matteo Berrettini te verslaan: 3-6, 6-3, 6-3, 6-3. Eerder op de dag plaatste titelhouder Novak Djokovic zich voor de laatste acht. De Serviër versloeg, in een duel dat over twee dagen gespeeld werd, Hubert Hurkacz: 7-6 (8), 7-6 (8), 5-7, 6-4. Kalme Eubanks De 27-jarige Eubanks speelde zich begin deze maand ineens in de kijker toen hij het grastoernooi op Mallorca won. De Amerikaan, die met zijn 2.01 meter na John Isner (2.08 meter) de op een na langste speler op Wimbledon is, viel op door zijn kalmte en forehands.

Christopher Eubanks - ANP

Zo leek hij nauwelijks van slag toen hij in de vijfde set een 3-1 voorsprong verspeelde. Hij timmerde er ook daarna stevig op los, brak de Griek opnieuw en sleepte de winnende set in de wacht. Djokovic wint in tweede deel Zondagavond werd het duel van Djokovic (tweede van de wereld) stilgelegd bij een 2-0 voorsprong in sets. Omdat er tijdens het grastoernooi in Engeland niet tot later dan 23.00 uur mag worden getennist vanwege overlast voor de omwonenden, werd het duel vervolgens stilgelegd.

De titelhouder uit Servië wint van de Poolse nummer achttien van de ranglijst. - NOS

De twee gespeelde sets waren net als vandaag uitermate vermakelijk. In de eerste kwam het Poolse servicekanon (achttiende op de wereldranglijst) in de tiebreak op een 6-3 voorsprong. Met vijf punten op rij ging de set echter alsnog naar Djokovic. Laatstgenoemde won ook de tweede set. Maandag pakte Hurkacz knap de derde, en eerste set van de dag. Meer zat er alleen niet in. Djokovic sloeg bij 3-3 in de vierde set toe en dat was het eerste serviceverlies dat de Pool in het hele toernooi leed.

Alcaraz voor het eerst in kwartfinales Alcaraz, de nummer een van de wereld, had zeker in het begin moeite met Berrettini (ATP-38). De Italiaan won vier van zijn acht titels op gras en verloor in 2021 de Wimbledon-finale van Djokovic. Door blessures speelde hij sinds medio april pas één wedstrijd.

De Spanjaard begint nog moeizaam tegen de Italiaan, maar naarmate het duel vordert krijgt Alcaraz steeds meer grip. - NOS

Berrettini sloeg hard, maar naarmate het duel vorderde werd hij slordiger. Daarentegen kreeg Alcaraz steeds beter zicht op Berrettini's opslag. Vier matchpoints had de twintigjarige, die eerder deze maand Queen's won, nodig om de Italiaan op de knieën te krijgen. In de kwartfinales treft Alcaraz de Deen Holger Rune. De nummer 6 op de ranking klopte Grigor Dimitrov (ATP-21): 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4), 6-3.