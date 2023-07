Djokovic trekt voorsprong over de streep, ook Medvedev kwartfinalist op Wimbledon

Titelhouder Novak Djokovic is kwartfinalist op Wimbledon. De Serviër versloeg, in een duel dat over twee dagen gespeeld werd, Hubert Hurkacz: 7-6 (8), 7-6 (8), 5-7, 6-4.

Eerder op de dag bereikte ook Daniil Medvedev de kwartfinale, de Rus staat daar voor de eerste keer. De nummer drie van de wereld won eenvoudig van Jirí Lehecka, die moest opgeven.

Zondagavond werd het duel van Djokovic (tweede van de wereld) stilgelegd bij een 2-0 voorsprong in sets. Omdat er tijdens het grastoernooi in Engeland niet tot later dan 23.00 uur mag worden getennist vanwege overlast voor de omwonenden, werd het duel vervolgens stilgelegd.

Vermakelijk

De twee gespeelde sets waren net als vandaag uitermate vermakelijk. In de eerste kwam het Poolse servicekanon (achttiende op de wereldranglijst) in de tiebreak op een 6-3 voorsprong. Met vijf punten op rij ging de set echter alsnog naar Djokovic.

Maandag won Hurkacz de eerste tiebreak wel, maar doorslaggevend bleek het niet. Djokovic sloeg bij 3-3 in de vierde set toe en dat was het eerste serviceverlies dat de Pool in het hele toernooi leed.