Organisaties hopen op nieuw beleid, prijzen persoonlijke inzet Rutte

Veel organisaties en betrokkenen bij grote dossiers hopen op nieuw beleid nu VVD-leider en demissionair premier Rutte de politiek vaarwel zegt zodra er na de komende verkiezingen een nieuw kabinet is. Maar velen prijzen Rutte om zijn persoonlijke betrokkenheid en het goede contact dat hij met hen onderhield.

"Mark Rutte was de grootste supporter van nabestaanden van de MH17 die we ons hadden kunnen wensen", zegt Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17. Hij kijkt goed terug op het vele contact dat hij met Rutte had.

"Vanaf het allereerste begin is hij zeer betrokken geweest, ook bij het oplossen van problemen of knelpuntjes waar dingen niet goed gingen." Rutte noemde vanochtend de vliegramp met MH17 het belangrijkste politieke moment in zijn leven.

Toeslagenouder Kristie Rongen, die tijdens een verkiezingsdebat in 2021 oog in oog stond met de premier, is blij dat hij ermee stopt. "Er kleeft zoveel aan zijn vier kabinetten. Het is nu tijd voor een frisse wind", zegt Rongen. "Ik heb geen hekel aan hem, maar wel aan zijn beleid", zegt Rongen, die net als honderden andere ouders slachtoffer werd in de toeslagenaffaire. "Ik ga hem een sms sturen en hem succes wensen. Ik gun hem het beste."

Goed persoonlijk contact

Boerenorganisatie LTO schrijft dat de premier grote betrokkenheid toonde in het dossier over stikstof. "Als organisatie heeft LTO de persoonlijke contacten in de samenwerking met premier Rutte als prettig ervaren en gewaardeerd, ook als we het fundamenteel oneens bleken te zijn."

Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie heeft vaak direct contact met Rutte via de telefoon. "Hij werd verguisd en verafgood. Hij is een sympathieke man, maar glad." Kemp zegt dat het contact goed was. "Maar het heeft ons nooit wat opgeleverd." Voor boeren is het einde aan een tijdperk Rutte niet negatief, vindt Kemp, omdat het kansen geeft aan andere partijen.

Op straat wordt wisselend gereageerd op het nieuws dat Rutte uit de politiek stapt: