Asielzoeker krijgt 12 jaar cel voor verminking met kokendhete olie

Een asielzoeker die twee medewerkers van een asielzoekerscentrum verminkte met hete olie, is wegens zware mishandeling met voorbedachten rade veroordeeld tot 12 jaar cel.

Tarek S. verbleef begin vorig jaar in het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen. Hij kreeg te horen dat hij zou worden overgeplaatst. De 43-jarige asielzoeker was het daar niet mee eens en vreesde te worden teruggestuurd naar Iran.

S. kocht daarop frituurolie, verhitte die in de keuken van het asielzoekerscentrum en liet het brandalarm afgaan. Daarna gooide hij de hete olie over twee medewerkers.

Een van hen liep derdegraads brandwonden op en lag enige tijd in coma. Ook de andere medewerker raakte zeer ernstig gewond. Zij is maandenlang behandeld in brandwondencentra, schrijft 1Limburg.

De uitgeprocedeerde asielzoeker zei na zijn aanhouding meteen dat hij liever in een Nederlandse gevangenis zit dan dat hij wordt uitgezet.

Fors lagere eis

Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel geëist. Dat de rechter een fors hogere straf oplegt, hangt samen met het feit dat de man asielzoeker is. Met zijn daad zorgt hij er volgens de rechter voor dat het maatschappelijke draagvlak voor de opvang van asielzoekers die met de beste bedoelingen in Nederland verblijven, afneemt.