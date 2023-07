Bij een schietincident in Eindhoven is een dode gevallen, meldt de politie. Dat gebeurde halverwege de middag op een woonwagenkamp aan de Heezerweg.

Er is nog hulp verleend, maar dat mocht niet meer baten. Over de identiteit van het slachtoffer wil de politie nog niets kwijt.

De toedracht is nog onbekend en er is nog niemand aangehouden. De politie is naar de schutter op zoek.