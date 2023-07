Spaanse reddingsdienst haalt 86 mensen van zee

De Spaanse zeereddingsdienst Salvamento Marítimo heeft voor de West-Afrikaanse kust 80 mannen en 6 vrouwen van een boot gered. Volgens de dienst komen ze uit sub-Sahara-Afrika. Het is nog onduidelijk of ze bij de vermiste Senegalezen horen naar wie een zoektocht gaande is.

Een vliegtuig van diezelfde dienst zag vandaag 140 kilometer ten zuiden van de Canarische Eilanden een boot varen met mensen aan dek. Mogelijk was het een van de drie vermiste migrantenboten die eind juni uit Senegal vertrokken, zo werd gezegd. Een reddingsschip en een koopvaardijschip hadden een paar uur nodig om de locatie te bereiken.

Drie boten

De drie boten die vermist werden, waren eind juni uit Senegal vertrokken. Twee daarvan hadden ongeveer 60 mensen aan boord, de derde, die een paar dagen later uitvoer, ongeveer 200. Vanaf de Canarische Eilanden hoopten ze naar het Spaanse vasteland te kunnen reizen.