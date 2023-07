Deel vermiste Senegalese migranten mogelijk gelokaliseerd

Een Spaans vliegtuig heeft bij de zoektocht naar vermiste Senegalese migranten mogelijk een van de boten gevonden, waarmee ze eind juni naar de Canarische Eilanden hoopten te varen. Hoe de mensen aan boord eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. De boot bevind zich 140 kilometer ten zuiden van de eilandengroep voor de West-Afrikaanse kust.

Een reddingsschip en koopvaardijschip zijn op weg en hebben een paar uur nodig om de locatie te bereiken.

"We weten niet zeker of het een van de vermiste boten is", zegt een woordvoerder van de Spaanse reddingsdienst. "Maar de grootte van de boot en het aantal mensen aan boord komt overeen met gegevens die we hebben."

De boot is vermoedelijk een van de drie boten die eind juni vanuit Senegal richting de Canarische Eilanden vertrok. Twee daarvan hadden ongeveer 60 mensen aan boord, de derde, die een paar dagen later uitvoer, ongeveer 200. De boot die door het vliegtuig is gezien zou de boot met 200 opvarenden zijn.