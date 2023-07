Kremlin: Poetin ontmoette Wagnerbaas vijf dagen na opstand

Ook zou Poetin tijdens de ontmoeting met een evaluatie zijn gekomen van de "acties aan het front en van de gebeurtenissen op 24 juni". Daarnaast zou hij hebben gezegd op welke manier de Wagner-strijders in de toekomst in de strijd gebruikt kunnen worden.

Het bericht is opvallend, omdat Poetin de Wagner-opstandelingen op de dag van de muiterij nog "verraders" noemde, en sprak van "een dolkstoot in de rug". Dat gebeurde toen de huurlingen optrokken naar Moskou, een tocht die uiteindelijk op een paar honderd kilometer van de Russische hoofdstad door Prigozjin werd afgebroken.

Het lijkt op een soort pr-campagne om te illustreren dat Poetin alle touwtjes weer in handen heeft en zelfs de meest opstandige rebellenleiders onder de duim houdt. Het kan er ook op duiden dat Poetin toch erg afhankelijk is van Prigozjin en zijn soldaten - in elk geval zolang de oorlog voortduurt. Maar voor nu roept deze ontmoeting meer vragen dan antwoorden op."

We weten van Poetin dat hij veel door de vingers kan zien - lafheid, domheid en corruptie - maar verraad is voor hem de allerergste misdaad. Daar komt niemand mee weg. Het feit dat Prigozjin en zijn mannen een gewapende opstand konden plegen waarbij Russische piloten om het leven kwamen, vervolgens aan tafel kunnen zitten met Poetin en ook nog eens nieuwe functies aangeboden kregen, is op z'n zachtst gezegd verwarrend.

"De ontmoeting tussen Poetin en Prigozjin is een nieuwe wending in de nasleep van de opstand, die wordt gezien als de grootste bedreiging van Poetins presidentschap in de afgelopen 23 jaar.

Prigozjin zelf is sinds de opstand op 24 juni niet meer in het openbaar verschenen. Wel zijn er audioberichten van hem opgedoken. Over zijn verblijfplaats is veel onduidelijk.

Aanvankelijk werd gemeld dat hij naar Belarus zou gaan, als onderdeel van een akkoord tussen Prigozjin en president Poetin. Die deal kwam er na bemiddeling van de Belarussische president Loekasjenko. Die zei vorige week dat Prigozjin in Sint-Petersburg verbleef, de stad die geldt als bakermat van Prigozjins Wagner-imperium.

Loekasjenko zei verder dat Poetin misschien wel meer voelt voor Prigozjin dan hij in het openbaar liet blijven. "Ze hadden een zeer goede band met elkaar", zei de Belarussische president volgens The Financial Times. "Misschien was het wel meer dan elkaar aardig vinden." Hij voegde eraan toe dat wat er in het openbaar wordt gezegd, compleet anders kan zijn dan wat iemand vanbinnen voelt.

Defensieminister

Prigozjin begon zijn muiterij naar eigen zeggen uit onvrede over de hoogste Russische militairen: minister van Defensie Sjojgoe en stafchef Gerasimov. De Wagner-leider had al maandenlang keiharde kritiek op hun aanpak van de oorlog tegen Oekraïne.

Gerasimov was sinds de muiterij eveneens niet meer gezien, maar vanochtend kwam er voor het eerst in weken een video van hem naar buiten. Daarin is te zien hoe hij ondergeschikten de opdracht geeft om Oekraïense raketten te vernietigen. De beelden zijn volgens het ministerie van Defensie gisteren gemaakt, maar of dat klopt is niet te verifiëren.

Bekijk hier een samenvatting van de Wagner-opstand op 24 juni: