Keys stuit Wimbledon-opmars 16-jarige Andrejeva, opponente Rybakina geeft op

Keys, die als 19-jarige het grastoernooi in Eastbourne als eerste toernooi op haar palmares als prof kon bijschrijven en daar onlangs ook weer zegevierde, brak direct de opslag van de Russin, die voor Wimbledon nog geen duel op gras had gespeeld.

Madison Keys heeft op Wimbledon voor de tweede keer de laatste acht bereikt. Heel eenvoudig ging dat niet, want de eind april zestien jaar geworden Russin Mirra Andrejeva had lang de overhand. Keys won uiteindelijk met 3-6, 7-6 (4), 6-2.

Daarna was het gevarieerde spel van Andrejeva anderhalve set lang effectiever dan het powertennis van de 28-jarige Amerikaanse, die in 2015 al eens de laatste acht in Londen had bereikt.

Toen Andrejeva (102e van de wereld) in de tweede set op 4-1 kwam, besloot Keys (18e op de ranking) nog harder te gaan slaan en nog meer risico te gaan nemen. En dat betaalde zich uit, al werd ze in de laatste game enigszins geholpen door haar tegenstandster.

Andrejeva, gefrustreerd na een onnodige fout, smeet voor de tweede keer in het duel met haar racket, wat haar prompt op een strafpunt en een matchpoint tegen kwam te staan.

Opponente Rybakina geblesseerd

Op het gravel in Stuttgart en het hardcourt van Abu Dhabi won Haddad Maia al van de Kazachstaanse. Gravel is voor de Braziliaanse de favoriete ondergrond.