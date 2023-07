KNVB grijpt in bij homofobe spreekkoren: na twee waarschuwingen duel stilgelegd

De KNVB en de betaaldvoetbalclubs hebben niet alleen uitgesproken hun buik vol te hebben van de homofobe spreekkoren in stadions, de voetbalbond heeft nu aangekondigd ook te gaan ingrijpen als de situatie daarom vraagt. Dat wil zeggen: als toeschouwers het woord homo als scheldwoord gebruiken voor bijvoorbeeld een speler of scheidsrechter.

Met ingang van het komend seizoen zal de stadionspeaker bij homofobe spreekkoren gericht op een individu, als die massaal, repeterend en/of langdurig zijn, de daders eerst waarschuwen. Gaan die na twee waarschuwingen toch door, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. De daders zullen worden opgespoord en een stadionverbod van maximaal achttien maanden krijgen.

"Voetbal is voor iedereen en van iedereen", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal. "Daar horen geen spreekkoren bij waarin het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt. Gezamenlijk hebben we die grens getrokken. De stappen die we nu zetten, zullen we evalueren om te bekijken of ze het gewenste resultaat opleveren."